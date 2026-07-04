Карен Хачанов — Флавио Коболли: где смотреть, во сколько начало третьего круга Уимблдона
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В третьем круге 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с итальянцем Флавио Коболли (10-й в рейтинге). Встреча пройдёт на корте 2 и начнётся не ранее 14:30 мск.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 14:30 МСК
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Карен Хачанов
К. Хачанов
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Флавио Коболли
Ф. Коболли
В России матч между Хачановым и Коболли не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена и Флавио. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса.
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