Карен Хачанов — Флавио Коболли: где смотреть, во сколько начало третьего круга Уимблдона

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В третьем круге 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с итальянцем Флавио Коболли (10-й в рейтинге). Встреча пройдёт на корте 2 и начнётся не ранее 14:30 мск.

В России матч между Хачановым и Коболли не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена и Флавио. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса.