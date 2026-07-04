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Джокович пошутил, что хочет устроить матч с Федерером за рекордную победу на Уимблдоне

Джокович пошутил, что хочет устроить матч с Федерером за рекордную победу на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович одержал 105-ю победу на Уимблдоне, сравнявшись по этому показателю с Роджером Федерером. В интервью на корте серб в шутливой форме предложил устроить матч за 106-ю победу.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Артур Риндеркнеш
28
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		4 6 6 4
7 		6 1 7 7
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Предлагаю устроить матч между мной и Роджером за 106-ю победу. Кто выиграет, тому он [рекорд] и достанется. Давайте уже решим вопрос. Давайте позовём Роджера!» – сказал Джокович в интервью на корте.

В третьем круге Уимблдона Джокович обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). В четвёртом круге Новак сыграет с российским теннисистом Романом Сафиуллиным.

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