Джокович пошутил, что хочет устроить матч с Федерером за рекордную победу на Уимблдоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович одержал 105-ю победу на Уимблдоне, сравнявшись по этому показателю с Роджером Федерером. В интервью на корте серб в шутливой форме предложил устроить матч за 106-ю победу.

«Предлагаю устроить матч между мной и Роджером за 106-ю победу. Кто выиграет, тому он [рекорд] и достанется. Давайте уже решим вопрос. Давайте позовём Роджера!» – сказал Джокович в интервью на корте.

В третьем круге Уимблдона Джокович обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). В четвёртом круге Новак сыграет с российским теннисистом Романом Сафиуллиным.