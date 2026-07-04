Джокович пошутил, что хочет устроить матч с Федерером за рекордную победу на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович одержал 105-ю победу на Уимблдоне, сравнявшись по этому показателю с Роджером Федерером. В интервью на корте серб в шутливой форме предложил устроить матч за 106-ю победу.
Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
28
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 3
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|2
|3
|4
|5
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|4
|6
|6 4
|
|6
|1
|7 7
8
Новак Джокович
Н. Джокович
«Предлагаю устроить матч между мной и Роджером за 106-ю победу. Кто выиграет, тому он [рекорд] и достанется. Давайте уже решим вопрос. Давайте позовём Роджера!» – сказал Джокович в интервью на корте.
В третьем круге Уимблдона Джокович обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). В четвёртом круге Новак сыграет с российским теннисистом Романом Сафиуллиным.
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