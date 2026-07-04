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«У меня остаётся больше энергии». Джокович — о самочувствии на Уимблдоне-2026

«У меня остаётся больше энергии». Джокович — о самочувствии на Уимблдоне-2026
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Обладатель 24 титулов турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира серб Новак Джокович сравнил своё самочувствие на Уимблдоне-2026 и «Ролан Гаррос» – 2026.

«Определённо чувствую себя лучше, свежее. Тут [на Уимблдоне] у меня остаётся больше энергии после трёх матчей, чем в Париже. Но это нормально и логично, учитывая разницу в покрытии, физику розыгрышей и усилия, которые требуются для каждого удара с вращением и всего прочего. Здесь всё совсем по-другому. Это не значит, что я не трачу энергию на корте. Конечно, трачу. И чем дальше я прохожу, тем, очевидно, свежесть будет уходить, но я стараюсь поддерживать её на оптимальном уровне. Но, как я сказал, серьёзных проблем нет. Чувствую себя хорошо», – сказал Джокович на пресс-конференции после победы в матче третьего круга Уимблдона.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
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