Карен Хачанов — Флавио Коболли: история личных встреч перед матчем 3-го круга Уимблдона

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В третьем круге 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с итальянцем Флавио Коболли (10-й в рейтинге). Встреча пройдёт на корте 2 и начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена и Флавио.

Счёт личных встреч Хачанова и Коболли — 1-0 в пользу Карена. Он обыграл Флавио на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде в 2024 году со счётом 7:5, 6:4.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса.