Людмила Самсонова – Мари Боузкова: онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2026

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В третьем круге россиянка Людмила Самсонова, занимающая 41-ю строчку рейтинга, встретится с чешской теннисисткой Мари Боузковой (23-я ракетка мира). Встреча пройдёт на корте 12 и начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Самсоновой и Боузковой. Также за развитием событий можно следить в Матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек, обыгравшая в финале американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.