«Были и хорошие моменты». Даниил Медведев оценил свои результаты в сезоне-2026

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после поражения в третьем круге Уимблдона оценил свои результаты в этом сезоне.

— Три из четырёх «Шлемов» для вас закончены, как пока что оцените свой сезон?

— По-разному. В последнее время — немного не очень, но что сказать? Очень разочарован, потому что чувствовал, что мог бы хорошо выступить на Уимблдоне. Однако дело не только в результатах, но и в игре, которую ты показываешь. И я знаю, что, когда играю хорошо, могу добиться хороших результатов или провести хороший матч.

Сегодня это было не так, второй круг – под вопросом, я мог бы сыграть лучше. Так что разочарован, однако в сезоне были и хорошие моменты. Единственное, что можно сделать, — двигаться дальше, постараться выступить лучше на следующих турнирах, — сказал Медведев на пресс-конференции.