Карен Хачанов — Флавио Коболли: текстовая онлайн-трансляция третьего круга Уимблдона
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В третьем круге 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с итальянцем Флавио Коболли (10-й в рейтинге). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена и Флавио.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 14:30 МСК
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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10
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Встреча пройдёт на корте 2 и начнётся не ранее 14:30 мск. Счёт личных встреч Хачанова и Коболли — 1-0 в пользу Карена.
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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