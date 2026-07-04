Карен Хачанов — Флавио Коболли: текстовая онлайн-трансляция третьего круга Уимблдона

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В третьем круге 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с итальянцем Флавио Коболли (10-й в рейтинге). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена и Флавио.

Встреча пройдёт на корте 2 и начнётся не ранее 14:30 мск. Счёт личных встреч Хачанова и Коболли — 1-0 в пользу Карена.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.