Элисе Мертенс — Елена Рыбакина: онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2026

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В третьем круге вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет против бельгийской теннисистки Элисе Мертенс (27-я строчка рейтинга). Встреча пройдёт на корте №1 и начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рыбакиной и Мертенс. Также за развитием событий можно следить в Матч-центре «Чемпионата».

Елена Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек, обыгравшая в финале американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.