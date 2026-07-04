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Элисе Мертенс — Елена Рыбакина: онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2026

Элисе Мертенс — Елена Рыбакина: онлайн-трансляция матча третьего круга Уимблдона-2026
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В третьем круге вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет против бельгийской теннисистки Элисе Мертенс (27-я строчка рейтинга). Встреча пройдёт на корте №1 и начнётся не ранее 15:00 мск.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рыбакиной и Мертенс. Также за развитием событий можно следить в Матч-центре «Чемпионата».

Елена Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек, обыгравшая в финале американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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