«Не просыпаюсь с мышечной болью, я ещё молодая». Гауфф — о восстановлении после матчей

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как планирует восстанавливаться перед матчем четвёртого круга Уимблдона-2026, в котором она сыграет против швейцарки Белинды Бенчич (11-я строчка рейтинга).

– Вы восстанавливаетесь как обычно или сделаете что-то особенное перед матчем с Белиндой Бенчич в следующем круге?

– Наверное, просто ледяная ванна или что-то в этом роде. Я не знаю. Я ещё молодая (смеётся). Честно говоря, я на следующий день после матча не просыпаюсь с мышечной болью. Возможно, через пару лет у меня будет более продуманный план, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча третьего круга Уимблдона-2026.