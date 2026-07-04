«Не просыпаюсь с мышечной болью, я ещё молодая». Гауфф — о восстановлении после матчей
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как планирует восстанавливаться перед матчем четвёртого круга Уимблдона-2026, в котором она сыграет против швейцарки Белинды Бенчич (11-я строчка рейтинга).
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
11
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
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7
Кори Гауфф
К. Гауфф
– Вы восстанавливаетесь как обычно или сделаете что-то особенное перед матчем с Белиндой Бенчич в следующем круге?
– Наверное, просто ледяная ванна или что-то в этом роде. Я не знаю. Я ещё молодая (смеётся). Честно говоря, я на следующий день после матча не просыпаюсь с мышечной болью. Возможно, через пару лет у меня будет более продуманный план, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча третьего круга Уимблдона-2026.
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