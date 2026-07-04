Медведев — о лучших турнирах: я бы поставил Уимблдон в топ-4 и назвал его самым красивым

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, может ли он назвать Уимблдон величайшим турниром в мире.

«Скажу так – все четыре «Шлема» по-своему прекрасны. Из-за моих отношений с грунтом мне не особо нравится «Ролан Гаррос», просто мне тяжело там играть. Уимблдон точно самый красивый турнир, но, пожалуй, не найдёшь более наэлектризованных трибун, чем на стадионе Артура Эша. Так что каждый турнир не похож на другой, и я бы поставил Уимблдон в топ-4 и назвал его самым красивым», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В третьем круге Уимблдона Медведев проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.