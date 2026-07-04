Морозова сравнила Синнера и Алькараса с «гениальными картинами», говоря о призовых на ТБШ

Финалистка Уимблдона-1974 и «Ролан Гаррос» – 1974 советская теннисистка Ольга Морозова прокомментировала требование теннисистов поднять им призовые на турнирах «Большого шлема».

– Сейчас игроки борются за то, чтобы им подняли призовые. Уимблдон уже поднял их на 20%. Что вы об этом думаете?

– Знаете, тут очень двоякая ситуация. Сама понимаешь, сколько стоит стать теннисистом. Люди, которые играют на Уимблдоне и других турнирах «Большого шлема» — лучшие в своей стране. Даже если они не проходят далеко, играть на ТБШ – это уже огромный результат. Теннисная жизнь недолгая, никто не хочет потом сидеть и понимать, что ему нечем заплатить за дом. Это одна ситуация.

А если мы говорим о ребятах, которые зарабатывают бешеные деньги… Они гениальные люди! Вот гениальные картины продают за огромные деньги, потому что их мало! Также и со спортсменами! Естественно, Алькарас и Синнер — исключительные теннисисты в данный момент. Медведев феноменально играет. Но вы подумайте, сколько людей их обслуживают, чтобы они дошли до такого уровня!

Думаю, им всем нужно найти хорошего экономиста или дипломата, который соберёт их всех (теннисистов и организаторов) и поможет найти решение, которое устроит все стороны, – сказала Морозова в видео на YouTube-канале First&Tour.