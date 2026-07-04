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«Хочу выиграть каждый раз, когда выхожу на корт». Медведев — о мотивации продолжать играть

«Хочу выиграть каждый раз, когда выхожу на корт». Медведев — о мотивации продолжать играть
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Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей главной мотивации продолжать играть в теннис.

— Если оглядываться на вашу карьеру, на всё, чего вы достигли, что является главным мотивирующим фактором? Может, соревновательность или хотели бы достичь чего-то ещё?
— В целом – соревновательность, я хочу выиграть каждый раз, когда выхожу на корт. Немного разочаровывает, что раньше я был хорош в нахождении решений, пусть какие-то матчи выигрывал, а какие-то проигрывал. И чем выше были ставки, на «Шлемах» и всё такое, тем лучше у меня получалось это делать. Сейчас же это не совсем так, перепадами. Но единственное, что можно сделать – в следующий раз постараться выступить лучше. А если не получится, значит, не получится, — сказал Медведев на пресс-конференции.

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