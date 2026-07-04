Людмила Самсонова — Мари Боузкова: россиянка выиграла первый сет третьего круга Уимблдона

Сегодня, 4 июля, продолжаются матчи третьего круга травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон-2026. 41-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова играет против представительницы Чехии Мари Боузковой, занимающей 23-ю строчку в рейтинге. Самсонова выиграла первый сет со счётом 6:4. Теннисистки провели на корте 46 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской и чешской теннисисток.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля.

Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлом году в финале она обыграла представительницу США Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.