Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова — Мари Боузкова: россиянка выиграла первый сет третьего круга Уимблдона

Людмила Самсонова — Мари Боузкова: россиянка выиграла первый сет третьего круга Уимблдона
Комментарии

Сегодня, 4 июля, продолжаются матчи третьего круга травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон-2026. 41-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова играет против представительницы Чехии Мари Боузковой, занимающей 23-ю строчку в рейтинге. Самсонова выиграла первый сет со счётом 6:4. Теннисистки провели на корте 46 минут.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 13:10 МСК
Людмила Самсонова
41
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
4 		4
         
Мари Боузкова
23
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской и чешской теннисисток.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля.

Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлом году в финале она обыграла представительницу США Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
Материалы по теме
Морозова сравнила Синнера и Алькараса с «гениальными картинами», говоря о призовых на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android