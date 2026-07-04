Соболенко — об Осаке: чувствую, что когда она играет со мной, то более сосредоточена

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила форму четырёхкратной победительницы мэйджоров Наоми Осаки из Японии перед их матчем на Уимблдоне-2026.
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«Мы играли несколько раз в этом году. Всегда была упорная борьба, всегда сложные матчи. Она очень агрессивная, у неё очень хорошая подача. Посмотрела пару её матчей. Она в хорошей форме. Но я готова выйти и сражаться, делать всё, что нужно, чтобы пройти этот тяжёлый матч.
Думаю, каждый матч был очень тяжёлым. В каждом поединке были ключевые моменты в сете, когда, как мне кажется, я могла положиться на свою игру, идти вперёд и давить на неё. Чувствую, что каждый раз, когда она играет со мной, то более сосредоточена. Она знает о моей мощи и агрессии. Мне кажется, она всегда очень хорошо справляется и выдерживает давление. Да, как я уже сказала, готова выйти и бороться», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
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