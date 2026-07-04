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Соболенко — об Осаке: чувствую, что когда она играет со мной, то более сосредоточена

Соболенко — об Осаке: чувствую, что когда она играет со мной, то более сосредоточена
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила форму четырёхкратной победительницы мэйджоров Наоми Осаки из Японии перед их матчем на Уимблдоне-2026.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Мы играли несколько раз в этом году. Всегда была упорная борьба, всегда сложные матчи. Она очень агрессивная, у неё очень хорошая подача. Посмотрела пару её матчей. Она в хорошей форме. Но я готова выйти и сражаться, делать всё, что нужно, чтобы пройти этот тяжёлый матч.

Думаю, каждый матч был очень тяжёлым. В каждом поединке были ключевые моменты в сете, когда, как мне кажется, я могла положиться на свою игру, идти вперёд и давить на неё. Чувствую, что каждый раз, когда она играет со мной, то более сосредоточена. Она знает о моей мощи и агрессии. Мне кажется, она всегда очень хорошо справляется и выдерживает давление. Да, как я уже сказала, готова выйти и бороться», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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