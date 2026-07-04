«Он будет фаворитом». Пивоварова считает, что Хачанов может обыграть Коболли на Уимблдоне

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что 22-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов может обыграть итальянца Флавио Коболли (10-й в рейтинге) в третьем круге Уимблдона-2026.

«Если учитывать то, как предыдущий матч играл Хачанов, я думаю, что он будет фаворитом. Он очень здорово подавал – примерно 80% первых подач. Если Карен в такой форме выйдет против Флавио, я думаю, что он выиграет в четырёх сетах 3:1. Хачанов находится в хорошей форме, и ему по силам обыграть такого соперника, как Коболли», — приводит слова Пивоваровой BB Tennis в своём телеграм-канале.

Встреча Хачанова и Коболли пройдёт на корте 2 и начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча россиянина и итальянца.