«Он будет фаворитом». Пивоварова считает, что Хачанов может обыграть Коболли на Уимблдоне

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что 22-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов может обыграть итальянца Флавио Коболли (10-й в рейтинге) в третьем круге Уимблдона-2026.
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«Если учитывать то, как предыдущий матч играл Хачанов, я думаю, что он будет фаворитом. Он очень здорово подавал – примерно 80% первых подач. Если Карен в такой форме выйдет против Флавио, я думаю, что он выиграет в четырёх сетах 3:1. Хачанов находится в хорошей форме, и ему по силам обыграть такого соперника, как Коболли», — приводит слова Пивоваровой BB Tennis в своём телеграм-канале.
Встреча Хачанова и Коболли пройдёт на корте 2 и начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча россиянина и итальянца.
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