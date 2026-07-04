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«Что осталось от него прежнего?» Журналист Наварро — о спаде результатов Медведева на ТБШ

«Что осталось от него прежнего?» Журналист Наварро — о спаде результатов Медведева на ТБШ
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Испанский журналист Карлос Наварро опубликовал статью «Медведев и незаметный спад на главных аренах: что осталось от прежнего Даниила?» в издании Punto de Break, где заявил, что проигрыш российского теннисиста Даниила Медведева в третьем круге Уимблдона-2026 связан с психологическими проблемами на ТБШ.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 16:20 МСК
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 7
6 4 		6 5 5
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Поражение Даниила Медведева в третьем круге Уимблдона-2026 обнажило структурную и психологическую проблему россиянина. Что-то происходит с Медведевым на «Шлемах» в последнее время: за последние два года он лишь раз доходил до второй недели турнира (и был разгромлен в четвёртом круге на Australian Open Лёнером Тьеном), всё чаще становясь жертвой собственных ментальных качелей.

В сезоне, полном взлётов и падений — с яркими вспышками вроде победы над Алькарасом в Индиан-Уэллсе — Медведев гаснет на главных аренах. Поражения на старте последних двух «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open (всё — от более низкорейтинговых соперников), отсутствие энергии и внятного плана, провалы в концовках сетов — симптомы и диагноз очевидны. Поражение от Ян-Леннарда Штруффа [в третьем круге Уимблдона-2026] лишь укрепляет самые пессимистичные прогнозы.

Россиянин принадлежит к поколению, зажатому между ещё не ушедшей «Большой тройкой» и приходом двух монстров, которым суждено войти в историю (Алькарас и Синнер). Они были частью (и главными жертвами) тихого, но мощного сдвига в скорости и мощности ударов. Некоторые современники уже чувствуют, что теннис оставил их позади (Циципас). Другие удержались на гребне волны и дождались своего часа (Зверев). А россиянин, кажется, оказался в ничейной земле», – написал Наварро.

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