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Арина Соболенко рассказала, как сохраняет баланс на корте и за его пределами

Арина Соболенко рассказала, как сохраняет баланс на корте и за его пределами
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над Еленой Остапенко на Уимблдоне-2026 рассказала, как находит баланс на корте и за его пределами.

«Сказала бы, что в таких матчах есть несколько ключевых моментов. Мне кажется, всё зависит от ментальной стороны игры. Я очень довольна, что была ментально очень сильна и очень сосредоточена. Рада, что смогла завершить этот матч в двух партиях.

Думаю, в начале карьеры мне было тяжело — находить баланс между жизнью на корте и вне его и уметь немного забывать о теннисе в выходные. Когда есть матч, я полностью сосредоточена. В выходные, конечно, мы всё равно тренируемся, мы всё ещё здесь. Пытаюсь сохранять расслабленность, стараться не думать о крупном турнире или о следующем матче. Занимаюсь тем, что приносит мне радость, тем, что не заставляет думать о теннисе. Думаю, это важная часть нашей карьеры — находить способы управлять энергией и уравновешивать жизнь», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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