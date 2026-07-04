Марта Костюк вышла в четвёртый круг Уимблдона-2026

13-я ракетка мира украинка Марта Костюк прошла в четвёртый круг Уимблдона-2026, обыграв представительницу США Эмму Наварро (26-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:1. На корте теннисистки провели 1 час 43 минуты.

По ходу матча Костюк два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Наварро во время игры сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

Соперница Марты Костюк в четвёртом круге определится в матче между её соотечественницей Дарьей Снигур (77-й номер рейтинга) и американской теннисисткой Эшлин Крюгер (102-я строчка рейтинга).