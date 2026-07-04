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Эмма Наварро – Марта Костюк, результат матча 4 июля 2026, счёт: 1:2, 3-й круг Уимблдона-2026

Марта Костюк вышла в четвёртый круг Уимблдона-2026
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13-я ракетка мира украинка Марта Костюк прошла в четвёртый круг Уимблдона-2026, обыграв представительницу США Эмму Наварро (26-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:1. На корте теннисистки провели 1 час 43 минуты.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 13:05 МСК
Эмма Наварро
26
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		4 6
         
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

По ходу матча Костюк два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Наварро во время игры сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

Соперница Марты Костюк в четвёртом круге определится в матче между её соотечественницей Дарьей Снигур (77-й номер рейтинга) и американской теннисисткой Эшлин Крюгер (102-я строчка рейтинга).

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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