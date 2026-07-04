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Эдис Чун/Анастасия Тихонова — Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва: результат матча 4 июля, счёт 0:2, 2-й круг Уимблдона в паре

Звонарёва и Зигемунд вышли в третий круг Уимблдона в паре, обыграв Тихонову и Чун
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Пара российской теннисистки Веры Звонарёвой и немки Лауры Зигемунд вышла в третий круг Уимблдона-2026 в парном разряде. Во втором круге они обыграли дуэт Анастасии Тихоновой из России и Эдис Чун из Гонконга со счётом 6:2, 6:2.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
04 июля 2026, суббота. 13:05 МСК
Эдис Чун
Гонконг
Эдис Чун
Анастасия Тихонова
Россия
Анастасия Тихонова
Э. Чун А. Тихонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Звонарёва и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Тихоновой и Чун два эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал соревнований Звонарёва и Зигемунд поспорят с победительницами матча Людмила Киченок/Дезире Кравчик — Цзян Синьюй/Сюй Ифань.

Календарь парного Уимблдона (ж)
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