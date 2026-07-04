«Здорово видеть, как всё так хорошо работает». Арина Соболенко — о своей команде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о работе своей команды на Уимблдоне-2026.

«Чувствую, что мы все работаем вместе. Нам не нужно проводить формальную подготовительную встречу. Я знаю, что все на связи. Мы все вместе стараемся показать лучшее. Мне не нужно собирать всех и обсуждать всё. Удивительно видеть, как хорошо все друг друга знают и как хорошо мы понимаем друг друга, просто поговорив.

После тренировки обсудим мою соперницу на корте, понаблюдаем за ней и немного поговорим. Это может быть спонтанно. Я могу спросить у любого члена команды всё, что захочу. Все между собой на связи. Здорово видеть, как всё так хорошо работает», — сказала Соболенко на пресс-конференции.