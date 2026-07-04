«Самое главное — наслаждаться игрой». Костюк — о победе в третьем круге Уимблдона-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк (13-й номер рейтинга) поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в четвёртый круг Уимблдона. Костюк в третьем круге обыграла американку Эмму Наварро (26-й номер рейтинга).

«Я говорила вчера с мужем и сказала ему, что очень хочу выиграть этот матч, но самое главное — я хочу наслаждаться им на все 100%. Я уже очень долго в туре. Чувствую, что упустила множество невероятных моментов, потому что была слишком сосредоточена на том, чтобы что-то выиграть, чего-то достичь. В теннисе туры никогда не заканчиваются. Я хорошо играю здесь, а на следующей неделе начинается новый турнир. Это бесконечно. Я нашла для себя такую формулу: независимо от результата, самое главное — наслаждаться игрой на все 100. Я чувствую себя очень особенной, потому что я здесь», – сказала Костюк в интервью на корте.