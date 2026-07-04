Людмила Самсонова — Мари Боузкова: россиянка проиграла второй сет третьего круга Уимблдона
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Сегодня, 4 июля, продолжаются матчи третьего круга травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон-2026. 41-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова играет против представительницы Чехии Мари Боузковой, занимающей 23-ю строчку в рейтинге. Самсонова проиграла второй сет со счётом 6:7 (3:7), таким образом счёт матча по сетам стал 1:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 13:10 МСК
41
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|4
|
|7 7
|6
23
Мари Боузкова
М. Боузкова
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской и чешской теннисисток.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля.
Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек, в прошлом году в финале она обыграла представительницу США Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
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