Хачанов — Коболли: россиянин с «баранкой» выиграл стартовый сет третьего круга Уимблдона
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжается розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В третьем круге 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов играет с итальянцем Флавио Коболли (10-й в рейтинге). После первого сета счёт 6:0 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 18 минут.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 2
|
|6 4
10
Флавио Коболли
Ф. Коболли
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена и Флавио. Счёт личных встреч Хачанова и Коболли — 1-0 в пользу Карена.
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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