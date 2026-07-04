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Беккер — о Нагельсмане: он слишком молод для поста главного тренера сборной

Беккер — о Нагельсмане: он слишком молод для поста главного тренера сборной
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Борис Беккер высказался об уходе Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера сборной Германии по футболу.

«О Нагельсмане уже все всё сказали! Он определённо будет хорошим клубным тренером, пока он слишком молод для поста главного тренера сборной. Желаю ему всего доброго на его дальнейшем жизненном пути!» – написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 3 июня, Юлиан Нагельсман заявил, что покидает пост главного тренера сборной Германии по футболу после вылета команды с чемпионата мира 2026 года. Сборная Германии проиграла Парагваю в 1/16 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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