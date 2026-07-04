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Алекс де Минор — Захари Свайда: результат матча 4 июля, счёт 3:1, 3-й круг Уимблдона

Алекс де Минор вышел в 1/8 финала Уимблдона, где может сыграть с Кареном Хачановым
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026. В третьем круге он обыграл американца Захари Свайду (66-й в рейтинге) со счётом 6:2, 5:7, 6:2, 6:4.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 13:05 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 6
2 		7 2 4
             
Захари Свайда
66
США
Захари Свайда
З. Свайда

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В её рамках де Минор семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Свайды 10 эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Алекс де Минор поспорит с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Флавио Коболли (Италия).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса.

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