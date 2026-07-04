Алекс де Минор вышел в 1/8 финала Уимблдона, где может сыграть с Кареном Хачановым

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026. В третьем круге он обыграл американца Захари Свайду (66-й в рейтинге) со счётом 6:2, 5:7, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В её рамках де Минор семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Свайды 10 эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Алекс де Минор поспорит с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Флавио Коболли (Италия).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса.