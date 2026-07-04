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Ханьюй Го/Кристина Младленович — Екатерина Александрова/Майя Джойнт: результат матча 4 июля, счёт 2:0, 2-й круг Уимблдона в паре

Екатерина Александрова и Майя Джойнт не смогли выйти в третий круг Уимблдона в паре
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Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и австралийки Майи Джойнт не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2026 в парном разряде. Во втором круге они уступили китайско-французскому дуэту Ханьюй Го и Кристины Младенович со счётом 2:6, 3:6.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
04 июля 2026, суббота. 14:45 МСК
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
Х. Го К. Младенович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Майя Джойнт
Австралия
Майя Джойнт
Е. Александрова М. Джойнт

Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Александрова и Джойнт три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Го и Младленович ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Далее Го и Младленович сыграют с победительницами матча Анастасия Децюк/Ирина Хромачёва — Софья Кенин/Елена Остапенко.

Календарь парного Уимблдона (ж)
Сетка парного Уимблдона (ж)
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