Екатерина Александрова и Майя Джойнт не смогли выйти в третий круг Уимблдона в паре
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Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и австралийки Майи Джойнт не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2026 в парном разряде. Во втором круге они уступили китайско-французскому дуэту Ханьюй Го и Кристины Младенович со счётом 2:6, 3:6.
Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
04 июля 2026, суббота. 14:45 МСК
Ханьюй Го
Кристина Младенович
Х. Го К. Младенович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|3
Екатерина Александрова
Майя Джойнт
Е. Александрова М. Джойнт
Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Александрова и Джойнт три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Го и Младленович ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Далее Го и Младленович сыграют с победительницами матча Анастасия Децюк/Ирина Хромачёва — Софья Кенин/Елена Остапенко.
Комментарии
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