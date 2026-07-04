Екатерина Александрова и Майя Джойнт не смогли выйти в третий круг Уимблдона в паре

Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и австралийки Майи Джойнт не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2026 в парном разряде. Во втором круге они уступили китайско-французскому дуэту Ханьюй Го и Кристины Младенович со счётом 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Александрова и Джойнт три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Го и Младленович ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Далее Го и Младленович сыграют с победительницами матча Анастасия Децюк/Ирина Хромачёва — Софья Кенин/Елена Остапенко.