Елена Рыбакина сенсационно проиграла в третьем круге Уимблдона-2026
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, проиграв представительнице Бельгии Элисе Мертенс (27-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 1:6. На корте теннисистки провели 1 час 38 минут.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
27
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
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2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Во время матча Рыбакина два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. Мертенс смогла сделать четыре эйса, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.
Мертенс встретится в четвёртом круге с чешкой Мари Боузковой, занимающей 22-ю строчку рейтинга.
Елена Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году.
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