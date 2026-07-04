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Элисе Мертенс — Елена Рыбакина, результат матча 4 июля 2026, счет 2:0, 3-й круг Уимблдона

Елена Рыбакина сенсационно проиграла в третьем круге Уимблдона-2026
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, проиграв представительнице Бельгии Элисе Мертенс (27-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 1:6. На корте теннисистки провели 1 час 38 минут.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		1
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Во время матча Рыбакина два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. Мертенс смогла сделать четыре эйса, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

Мертенс встретится в четвёртом круге с чешкой Мари Боузковой, занимающей 22-ю строчку рейтинга.

Елена Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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