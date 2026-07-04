Людмила Самсонова не сумела выйти в четвёртый круг Уимблдона, проиграв Боузковой

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 41-ю строчку рейтинга, не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, проиграв представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 4:6. Теннисистки провели на корте 3 часа 26 минут.

Во время матча Людмила Самсонова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 20. Мари Боузкова смогла сделать два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Соперницей Мари Боузковой в четвёртом круге будет украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 13-ю строчку рейтинга.

Отметим, что Самсонова была последней россиянкой в одиночной сетке женского Уимблдона-2026.