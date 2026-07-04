Людмила Самсонова не сумела выйти в четвёртый круг Уимблдона, проиграв Боузковой
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 41-ю строчку рейтинга, не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, проиграв представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 4:6. Теннисистки провели на корте 3 часа 26 минут.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 13:10 МСК
41
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|4
|
|7 7
|6
23
Мари Боузкова
М. Боузкова
Во время матча Людмила Самсонова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 20. Мари Боузкова смогла сделать два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
Соперницей Мари Боузковой в четвёртом круге будет украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 13-ю строчку рейтинга.
Отметим, что Самсонова была последней россиянкой в одиночной сетке женского Уимблдона-2026.
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