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Людмила Самсонова – Мари Боузкова, результат матча 4 июля 2026, счёт: 1:2, 3-й круг Уимблдона-2026.

Людмила Самсонова не сумела выйти в четвёртый круг Уимблдона, проиграв Боузковой
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 41-ю строчку рейтинга, не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, проиграв представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 4:6. Теннисистки провели на корте 3 часа 26 минут.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 13:10 МСК
Людмила Самсонова
41
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 4
4 		7 7 6
         
Мари Боузкова
23
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Во время матча Людмила Самсонова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 20. Мари Боузкова смогла сделать два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Соперницей Мари Боузковой в четвёртом круге будет украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 13-ю строчку рейтинга.

Отметим, что Самсонова была последней россиянкой в одиночной сетке женского Уимблдона-2026.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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