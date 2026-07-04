Хромачёва и Децюк вышли в третий круг Уимблдона в паре, обыграв Кенин и Остапенко
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Пара российской теннисистки Ирины Хромачёвой и представительницы Чехии Анастасии Децюк вышла в третий круг Уимблдона-2026 в парном разряде. Во втором круге они обыграли Софью Кенин и Елену Остапенко со счётом 3:6, 7:5, 6:4.
Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
04 июля 2026, суббота. 14:50 МСК
Анастасия Децюк
Ирина Хромачёва
А. Децюк И. Хромачёва
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7
|6
|
|5
|4
Софья Кенин
Елена Остапенко
С. Кенин Е. Остапенко
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Децюк и Хромачёва три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Кенин и Остапенко четыре эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.
В третьем круге соревнований Анастасия Децюк и Ирина Хромачёва сыграют с Ханьюй Го и Кристиной Младенович.
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