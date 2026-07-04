Хромачёва и Децюк вышли в третий круг Уимблдона в паре, обыграв Кенин и Остапенко

Пара российской теннисистки Ирины Хромачёвой и представительницы Чехии Анастасии Децюк вышла в третий круг Уимблдона-2026 в парном разряде. Во втором круге они обыграли Софью Кенин и Елену Остапенко со счётом 3:6, 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Децюк и Хромачёва три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Кенин и Остапенко четыре эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В третьем круге соревнований Анастасия Децюк и Ирина Хромачёва сыграют с Ханьюй Го и Кристиной Младенович.