Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг Уимблдона, обыграв Марию Саккари в двух сетах

17-я ракетка мира итальянка Жасмин Паолини вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв в матче третьего круга представительницу Греции Марию Саккари (43-я ракетка мира). Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 5 минут. Паолини один раз подала навылет и не допустила двойных ошибок, реализовав 4 брейк-пойнта из 10. Саккари сделала один эйс и четыре двойные ошибки, не сумев воспользоваться брейк-пойнтами.

Следующей соперницей Паолини в четвёртом круге Уимблдона станет победительница матча между Александрой Эалой (Филиппины) и Игой Швёнтек (Польша).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.