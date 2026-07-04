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Жасмин Паолини — Мария Саккари, результат матча 4 июля, счёт 2:0, 3 круг Уимблдон

Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг Уимблдона, обыграв Марию Саккари в двух сетах
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17-я ракетка мира итальянка Жасмин Паолини вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв в матче третьего круга представительницу Греции Марию Саккари (43-я ракетка мира). Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:2.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 16:10 МСК
Жасмин Паолини
17
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Мария Саккари
43
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Матч продолжался 1 час 5 минут. Паолини один раз подала навылет и не допустила двойных ошибок, реализовав 4 брейк-пойнта из 10. Саккари сделала один эйс и четыре двойные ошибки, не сумев воспользоваться брейк-пойнтами.

Следующей соперницей Паолини в четвёртом круге Уимблдона станет победительница матча между Александрой Эалой (Филиппины) и Игой Швёнтек (Польша).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

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