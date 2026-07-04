Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг Уимблдона, обыграв Марию Саккари в двух сетах
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17-я ракетка мира итальянка Жасмин Паолини вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв в матче третьего круга представительницу Греции Марию Саккари (43-я ракетка мира). Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:2.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 16:10 МСК
17
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|2
43
Мария Саккари
М. Саккари
Матч продолжался 1 час 5 минут. Паолини один раз подала навылет и не допустила двойных ошибок, реализовав 4 брейк-пойнта из 10. Саккари сделала один эйс и четыре двойные ошибки, не сумев воспользоваться брейк-пойнтами.
Следующей соперницей Паолини в четвёртом круге Уимблдона станет победительница матча между Александрой Эалой (Филиппины) и Игой Швёнтек (Польша).
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
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