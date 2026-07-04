«У меня нет слов». Элисе Мертенс — о победе над Еленой Рыбакиной в третьем круге Уимблдона

27-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс прокомментировала победу над вторым номером рейтинга представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге Уимблдона-2026. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

– Если честно, у меня нет слов (улыбается). Я очень рада, что выиграла первый сет и смогла сохранить этот импульс. Она невероятная теннисистка. Она уже выигрывала Уимблдон. Это был очень серьёзный соперник.

– Насколько сильным было волнение, когда вы пытались довести матч до победы?

– Думаю, это было видно, – сказала Мертенс в интервью на корте после матча.

В 1/8 финала Уимблдона Элисе Мертенс сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.