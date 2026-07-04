«У меня нет слов». Элисе Мертенс — о победе над Еленой Рыбакиной в третьем круге Уимблдона
Поделиться
27-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс прокомментировала победу над вторым номером рейтинга представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге Уимблдона-2026. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
27
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
– Если честно, у меня нет слов (улыбается). Я очень рада, что выиграла первый сет и смогла сохранить этот импульс. Она невероятная теннисистка. Она уже выигрывала Уимблдон. Это был очень серьёзный соперник.
– Насколько сильным было волнение, когда вы пытались довести матч до победы?
– Думаю, это было видно, – сказала Мертенс в интервью на корте после матча.
В 1/8 финала Уимблдона Элисе Мертенс сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июля 2026
-
17:54
-
17:52
-
17:44
-
17:15
-
17:14
-
16:58
-
16:48
-
16:47
-
16:44
-
16:26
-
16:08
-
16:02
-
15:39
-
15:36
-
15:27
-
15:20
-
14:57
-
14:39
-
14:26
-
14:02
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
12:49
-
12:19
-
12:00
-
11:50
-
11:35
-
11:32
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:55
-
10:54
-
10:43