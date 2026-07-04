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«У меня нет слов». Элисе Мертенс — о победе над Еленой Рыбакиной в третьем круге Уимблдона

«У меня нет слов». Элисе Мертенс — о победе над Еленой Рыбакиной в третьем круге Уимблдона
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27-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс прокомментировала победу над вторым номером рейтинга представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге Уимблдона-2026. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		1
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Если честно, у меня нет слов (улыбается). Я очень рада, что выиграла первый сет и смогла сохранить этот импульс. Она невероятная теннисистка. Она уже выигрывала Уимблдон. Это был очень серьёзный соперник.

– Насколько сильным было волнение, когда вы пытались довести матч до победы?
– Думаю, это было видно, – сказала Мертенс в интервью на корте после матча.

В 1/8 финала Уимблдона Элисе Мертенс сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.

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