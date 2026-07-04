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Хантер/Макнелли — Кемпен/Панова, результат матча 4 июля, счёт 2:1, 2 круг Уимблдон

Россиянка Александра Панова в паре с Магали Кемпен не смогли выйти в третий круг Уимблдона
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Российская теннисистка Александра Панова в паре с представительницей Бельгии Магали Кемпен не смогли выйти в третий круг Уимблдона. Они уступили Сторм Хантер (Австралия) и Кэти Макнелли (США) со счётом 3:6, 7:5, 2:6.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
04 июля 2026, суббота. 14:40 МСК
Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
С. Хантер К. Макнелли
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 2
         
Магали Кемпен
Бельгия
Магали Кемпен
Александра Панова
Россия
Александра Панова
М. Кемпен А. Панова

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Панова/Кемпен не сделали эйсов, допустили четыре двойные и сумели реализовать один брейк-пойнт из двух. Их соперницы Хантер/Макнелли три раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок, реализовав при этом три брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге парного разряда Уимблдона Сторм Хантер и Кэти Макнелли сыграют с Габриэлой Дабровски (Канада) и Луизой Стефани (Бразилия).

Календарь Уимблдона — парный разряд (ж)
Сетка Уимблдона — парный разряд (ж)
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