Россиянка Александра Панова в паре с Магали Кемпен не смогли выйти в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Александра Панова в паре с представительницей Бельгии Магали Кемпен не смогли выйти в третий круг Уимблдона. Они уступили Сторм Хантер (Австралия) и Кэти Макнелли (США) со счётом 3:6, 7:5, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Панова/Кемпен не сделали эйсов, допустили четыре двойные и сумели реализовать один брейк-пойнт из двух. Их соперницы Хантер/Макнелли три раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок, реализовав при этом три брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге парного разряда Уимблдона Сторм Хантер и Кэти Макнелли сыграют с Габриэлой Дабровски (Канада) и Луизой Стефани (Бразилия).