Россиянка Александра Панова в паре с Магали Кемпен не смогли выйти в третий круг Уимблдона
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Российская теннисистка Александра Панова в паре с представительницей Бельгии Магали Кемпен не смогли выйти в третий круг Уимблдона. Они уступили Сторм Хантер (Австралия) и Кэти Макнелли (США) со счётом 3:6, 7:5, 2:6.
Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
04 июля 2026, суббота. 14:40 МСК
Сторм Хантер
Кэти Макнелли
С. Хантер К. Макнелли
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|2
Магали Кемпен
Александра Панова
М. Кемпен А. Панова
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Панова/Кемпен не сделали эйсов, допустили четыре двойные и сумели реализовать один брейк-пойнт из двух. Их соперницы Хантер/Макнелли три раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок, реализовав при этом три брейк-пойнта из девяти.
В третьем круге парного разряда Уимблдона Сторм Хантер и Кэти Макнелли сыграют с Габриэлой Дабровски (Канада) и Луизой Стефани (Бразилия).
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