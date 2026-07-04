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Александра Эала — Ига Швёнтек, результат матча 4 июля, счёт 2:0, 3 круг Уимблдон

Ига Швёнтек проиграла в третьем круге Уимблдона
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Третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша) не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона, проиграв 32-й ракетке мира Александре Эале (Филиппины) со счётом 6:7 (9:11), 2:6.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:40 МСК
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		2
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. За матч Швёнтек сделала один эйс и допустила пять двойных ошибок, реализовав при этом 3 брейк-пойнта из 11. Эала четыре раза подала навылет и не допустила двойных ошибок. Также Александра сумела реализовать пять брейк-пойнтов из семи.

Следующей соперницей Эалы станет представительница Италии Жасмин Паолини.

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Ига Швёнтек является действующей чемпионкой турнира.

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