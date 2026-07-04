Хачанов — Коболли: россиянин повёл по сетам в матче третьего круга Уимблдона

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжается розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В третьем круге 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов играет с итальянцем Флавио Коболли (10-й в рейтинге). Первый сет выиграл россиянин со счётом 6:0, а второй остался за итальянцем — 7:6 (7:4). В третьей партии победу одержал Хачанов со счётом 7:6 (7:5). Теннисисты затратили 1 час 14 минут на этот отрезок игры.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена и Флавио. Счёт личных встреч Хачанова и Коболли — 1-0 в пользу Карена.
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
- 4 июля 2026
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