Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко сохранит первую строчку рейтинга WTA после Уимблдона

Арина Соболенко сохранит первую строчку рейтинга WTA после Уимблдона
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранит лидерство в рейтинге WTA после завершения Уимблдона-2026. Об этом стало известно после того, как главная соперница белоруски за первое место в рейтинге казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в матче третьего круга представительнице Бельгии Элисе Мертенс (6:7 (4:7), 1:6).

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
Элисе Мертенс
27
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		1
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Соболенко могла потерять первую строчку рейтинга при:

  • проигрыше в первых трёх кругах и выходе Рыбакиной в 1/4 финала;
  • поражении в четвёртом круге или 1/4 финала и выходе Рыбакиной в полуфинал;
  • поражении в полуфинале и выходе казахстанской теннисистки в финал турнира.

Отметим, что в лайв-рейтинге WTA теннисисток разделяет 407 очков. На счету Соболенко 8550 очков, а у Рыбакиной 8143.

За право сыграть в 1/4 финала Уимблдона-2026 Арина Соболенко поспорит с японской теннисисткой Наоми Осакой.

Материалы по теме
Хачанов в сете от 4-го круга Уимблдона! Рыбакина, Швёнтек и Самсонова проиграли. LIVE!
Live
Хачанов в сете от 4-го круга Уимблдона! Рыбакина, Швёнтек и Самсонова проиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android