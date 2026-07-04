Арина Соболенко сохранит первую строчку рейтинга WTA после Уимблдона

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранит лидерство в рейтинге WTA после завершения Уимблдона-2026. Об этом стало известно после того, как главная соперница белоруски за первое место в рейтинге казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в матче третьего круга представительнице Бельгии Элисе Мертенс (6:7 (4:7), 1:6).

Соболенко могла потерять первую строчку рейтинга при:

проигрыше в первых трёх кругах и выходе Рыбакиной в 1/4 финала;

поражении в четвёртом круге или 1/4 финала и выходе Рыбакиной в полуфинал;

поражении в полуфинале и выходе казахстанской теннисистки в финал турнира.

Отметим, что в лайв-рейтинге WTA теннисисток разделяет 407 очков. На счету Соболенко 8550 очков, а у Рыбакиной 8143.

За право сыграть в 1/4 финала Уимблдона-2026 Арина Соболенко поспорит с японской теннисисткой Наоми Осакой.