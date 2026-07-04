Арина Соболенко сохранит первую строчку рейтинга WTA после Уимблдона
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранит лидерство в рейтинге WTA после завершения Уимблдона-2026. Об этом стало известно после того, как главная соперница белоруски за первое место в рейтинге казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в матче третьего круга представительнице Бельгии Элисе Мертенс (6:7 (4:7), 1:6).
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
27
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Соболенко могла потерять первую строчку рейтинга при:
- проигрыше в первых трёх кругах и выходе Рыбакиной в 1/4 финала;
- поражении в четвёртом круге или 1/4 финала и выходе Рыбакиной в полуфинал;
- поражении в полуфинале и выходе казахстанской теннисистки в финал турнира.
Отметим, что в лайв-рейтинге WTA теннисисток разделяет 407 очков. На счету Соболенко 8550 очков, а у Рыбакиной 8143.
За право сыграть в 1/4 финала Уимблдона-2026 Арина Соболенко поспорит с японской теннисисткой Наоми Осакой.
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