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Серена Уильямс снялась с парного турнира на Уимблдоне, где должна была сыграть с Винус

Серена Уильямс снялась с парного турнира на Уимблдоне, где должна была сыграть с Винус
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс снялась с парного турнира на Уимблдоне, где она должна была выступить вместе с сестрой Винус Уильямс, из-за травмы колена.

Фото: Из личного архива Уильямс

Фото: Из личного архива Уильямс

«Мне очень тяжело сниматься с парного турнира. Возвращение на корт стало для меня настоящим подарком, а возможность ещё раз сыграть бок о бок с Винус значила для меня больше всего на свете. Я сделала всё, что могла, чтобы подготовиться, но, к сожалению, моё колено просто не готово к соревнованиям.

Я особенно благодарна директору турнира Джейми Бейкеру и всей команде турнира за то, что они предоставили мне все возможности сыграть здесь. Спасибо болельщикам за невероятную поддержку и за то, что сделали это возвращение таким значимым… Всё, что я могу сказать, — следите за новостями в ближайшем к вам городе…

На фотографии со шприцами видна жидкость, которую слили из моего колена после матча в одиночном разряде… Ужас! Хорошая новость в том, что у меня больше не должно быть такого сильного отёка или скопления жидкости в колене. Плохая новость в том, что, как бы я ни старалась, мне просто не удалось подготовить колено к парному матчу», – написала Уильямс в социальной сети.

Календарь Уимблдона — парный разряд (ж)
Сетка Уимблдона — парный разряд (ж)
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