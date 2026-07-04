Александра Эала эмоционально прокомментировала победу над Швёнтек в 3-м круге Уимблдона

32-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала поделилась эмоциями после победы в матче третьего круга Уимблдона-2026 над полькой Игой Швёнтек со счётом 7:6 (11:9), 6:2.

Фото: Скриншот трансляции

– Что вы чувствуете сейчас, после победы над действующей чемпионкой на Центральном корте?

– Даже не знаю, как это описать. Я вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Для меня это невероятно.

Ига — выдающаяся теннисистка и замечательный человек. Я очень благодарна за возможность разделить с ней Центральный корт Уимблдона. Меня переполняют эмоции.

Возможно, для таких игроков, как Ига, которая выиграла столько турниров «Большого шлема», или для Серены и Винус, подобное достижение может показаться чем-то небольшим… Но для человека, который вырос на Филиппинах...» (Плачет.)

Каждый день после школы я ходила тренироваться вместе с братом и дедушкой — в приспущенных носках, старых кроссовках и с пухлыми щеками. Для той маленькой девочки это значит всё, – сказала Эала в интервью на корте после матча.