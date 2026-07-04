Александра Эала эмоционально прокомментировала победу над Швёнтек в 3-м круге Уимблдона

32-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала поделилась эмоциями после победы в матче третьего круга Уимблдона-2026 над полькой Игой Швёнтек со счётом 7:6 (11:9), 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Фото: Скриншот трансляции
– Что вы чувствуете сейчас, после победы над действующей чемпионкой на Центральном корте?
– Даже не знаю, как это описать. Я вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Для меня это невероятно.
Ига — выдающаяся теннисистка и замечательный человек. Я очень благодарна за возможность разделить с ней Центральный корт Уимблдона. Меня переполняют эмоции.
Возможно, для таких игроков, как Ига, которая выиграла столько турниров «Большого шлема», или для Серены и Винус, подобное достижение может показаться чем-то небольшим… Но для человека, который вырос на Филиппинах...» (Плачет.)
Каждый день после школы я ходила тренироваться вместе с братом и дедушкой — в приспущенных носках, старых кроссовках и с пухлыми щеками. Для той маленькой девочки это значит всё, – сказала Эала в интервью на корте после матча.
- 4 июля 2026
-
19:47
-
19:45
-
19:18
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
18:30
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:44
-
17:15
-
17:14
-
16:58
-
16:48
-
16:47
-
16:44
-
16:26
-
16:08
-
16:02
-
15:39
-
15:36
-
15:27
-
15:20
-
14:57
-
14:39
-
14:26
-
14:02
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
12:49
-
12:19