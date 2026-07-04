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Эала стала первой азиатской теннисисткой, победившей на Уимблдоне действующую чемпионку

Эала стала первой азиатской теннисисткой, победившей на Уимблдоне действующую чемпионку
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32-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала стала первой азиатской теннисисткой Открытой эры, победившей на Уимблдоне действующую чемпионку в женском одиночном разряде. Эала обыграла победительницу прошлогоднего розыгрыша травяного турнира «Большого шлема» польку Игу Швёнтек в матче третьего круга. Встреча закончилась со счётом 7:6 (11:9), 6:2.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:40 МСК
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		2
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Более того, Александра Эала стала первой левшой, победившей действующую чемпионку Уимблдона в женском одиночном разряде со времён Мартины Навратиловой, которая добилась такого достижения в 1982 году.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

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