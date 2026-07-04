Эала стала первой азиатской теннисисткой, победившей на Уимблдоне действующую чемпионку

32-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала стала первой азиатской теннисисткой Открытой эры, победившей на Уимблдоне действующую чемпионку в женском одиночном разряде. Эала обыграла победительницу прошлогоднего розыгрыша травяного турнира «Большого шлема» польку Игу Швёнтек в матче третьего круга. Встреча закончилась со счётом 7:6 (11:9), 6:2.

Более того, Александра Эала стала первой левшой, победившей действующую чемпионку Уимблдона в женском одиночном разряде со времён Мартины Навратиловой, которая добилась такого достижения в 1982 году.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.