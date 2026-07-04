Эала стала первой азиатской теннисисткой, победившей на Уимблдоне действующую чемпионку
Поделиться
32-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала стала первой азиатской теннисисткой Открытой эры, победившей на Уимблдоне действующую чемпионку в женском одиночном разряде. Эала обыграла победительницу прошлогоднего розыгрыша травяного турнира «Большого шлема» польку Игу Швёнтек в матче третьего круга. Встреча закончилась со счётом 7:6 (11:9), 6:2.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:40 МСК
32
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Более того, Александра Эала стала первой левшой, победившей действующую чемпионку Уимблдона в женском одиночном разряде со времён Мартины Навратиловой, которая добилась такого достижения в 1982 году.
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июля 2026
-
19:47
-
19:45
-
19:18
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
18:30
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:44
-
17:15
-
17:14
-
16:58
-
16:48
-
16:47
-
16:44
-
16:26
-
16:08
-
16:02
-
15:39
-
15:36
-
15:27
-
15:20
-
14:57
-
14:39
-
14:26
-
14:02
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
12:49
-
12:19