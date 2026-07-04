«С Марией всегда тяжело играть». Паолини — о победе над Саккари на Уимблдоне-2026

Финалистка Уимблдона-2024, 17-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала победу над представительницей Греции Марией Саккари в третьем круге Уимблдона-2026. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
– Что для вас значит снова выйти во вторую неделю турнира здесь?
– Очень многое. Знаете… последние несколько месяцев были немного тяжёлыми (плачет). Я очень счастлива. Особенно тем, как сегодня сыграла. С Марией всегда тяжело играть, у нас всегда получаются отличные матчи. В прошлый раз я проиграла ей в Дохе и очень рада, что сегодня действительно получила удовольствие от игры. Это невероятное чувство, когда на корте испытываешь такие эмоции.
Спасибо зрителям. Здесь много итальянцев, но и болельщиков со всего мира тоже. Это был замечательный день. Честно говоря, я очень-очень счастлива, – сказала Паолини в интервью на корте после матча.
- 4 июля 2026
-
19:47
-
19:45
-
19:18
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
18:30
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:44
-
17:15
-
17:14
-
16:58
-
16:48
-
16:47
-
16:44
-
16:26
-
16:08
-
16:02
-
15:39
-
15:36
-
15:27
-
15:20
-
14:57
-
14:39
-
14:26
-
14:02
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
12:49
-
12:19