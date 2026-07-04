«С Марией всегда тяжело играть». Паолини — о победе над Саккари на Уимблдоне-2026

Финалистка Уимблдона-2024, 17-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала победу над представительницей Греции Марией Саккари в третьем круге Уимблдона-2026. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.

– Что для вас значит снова выйти во вторую неделю турнира здесь?

– Очень многое. Знаете… последние несколько месяцев были немного тяжёлыми (плачет). Я очень счастлива. Особенно тем, как сегодня сыграла. С Марией всегда тяжело играть, у нас всегда получаются отличные матчи. В прошлый раз я проиграла ей в Дохе и очень рада, что сегодня действительно получила удовольствие от игры. Это невероятное чувство, когда на корте испытываешь такие эмоции.

Спасибо зрителям. Здесь много итальянцев, но и болельщиков со всего мира тоже. Это был замечательный день. Честно говоря, я очень-очень счастлива, – сказала Паолини в интервью на корте после матча.