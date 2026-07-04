Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«С Марией всегда тяжело играть». Паолини — о победе над Саккари на Уимблдоне-2026

«С Марией всегда тяжело играть». Паолини — о победе над Саккари на Уимблдоне-2026
Комментарии

Финалистка Уимблдона-2024, 17-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала победу над представительницей Греции Марией Саккари в третьем круге Уимблдона-2026. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 16:10 МСК
Жасмин Паолини
17
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Мария Саккари
43
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

– Что для вас значит снова выйти во вторую неделю турнира здесь?
– Очень многое. Знаете… последние несколько месяцев были немного тяжёлыми (плачет). Я очень счастлива. Особенно тем, как сегодня сыграла. С Марией всегда тяжело играть, у нас всегда получаются отличные матчи. В прошлый раз я проиграла ей в Дохе и очень рада, что сегодня действительно получила удовольствие от игры. Это невероятное чувство, когда на корте испытываешь такие эмоции.

Спасибо зрителям. Здесь много итальянцев, но и болельщиков со всего мира тоже. Это был замечательный день. Честно говоря, я очень-очень счастлива, – сказала Паолини в интервью на корте после матча.

Материалы по теме
Хачанов проиграл на Уимблдоне! Рыбакина, Швёнтек и Самсонова тоже сошли с дистанции. LIVE!
Live
Хачанов проиграл на Уимблдоне! Рыбакина, Швёнтек и Самсонова тоже сошли с дистанции. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android