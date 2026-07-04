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Хачанов — Коболли: итальянец перевёл встречу 3-го круга Уимблдона в решающий сет

Хачанов — Коболли: итальянец перевёл встречу 3-го круга Уимблдона в решающий сет
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжается розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В третьем круге 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов играет с итальянцем Флавио Коболли (10-й в рейтинге).

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 7 7 2 2
0 		7 7 6 5 6 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Первый сет выиграл россиянин со счётом 6:0, а второй остался за итальянцем — 7:6 (7:4). В третьей партии победу на тай-брейке одержал Хачанов – 7:6 (7:5), но Коболли забрал четвёртый игровой отрезок со счётом 6:2 и перевёл матч в решающий сет.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена и Флавио. Счёт личных встреч Хачанова и Коболли — 1-0 в пользу Карена.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Сетка Уимблдона-2026
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