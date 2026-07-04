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Впервые с 2019 года в четвёртом круге Уимблдона не сыграет ни одна российская теннисистка

Впервые с 2019 года в четвёртом круге Уимблдона не сыграет ни одна российская теннисистка
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Российские теннисистки впервые с 2019 года не смогли выйти в четвёртый круг Уимблдона. Последней из россиянок турнир покинула Людмила Самсонова, которая проиграла чешке Мари Боузковой (6:4, 6:7 (3:7), 4:6).

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 13:10 МСК
Людмила Самсонова
41
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 4
4 		7 7 6
         
Мари Боузкова
23
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

В основной сетке женского одиночного разряда Уимблдона-2026 принимали участие девять россиянок: Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Стоит отметить, что в розыгрыше турнира прошлого года в 1/8 финала сыграли три представительницы России: Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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