Впервые с 2019 года в четвёртом круге Уимблдона не сыграет ни одна российская теннисистка

Российские теннисистки впервые с 2019 года не смогли выйти в четвёртый круг Уимблдона. Последней из россиянок турнир покинула Людмила Самсонова, которая проиграла чешке Мари Боузковой (6:4, 6:7 (3:7), 4:6).
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В основной сетке женского одиночного разряда Уимблдона-2026 принимали участие девять россиянок: Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Стоит отметить, что в розыгрыше турнира прошлого года в 1/8 финала сыграли три представительницы России: Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.
Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Швёнтек.
- 4 июля 2026
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