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Сорана Кырстя — Линда Носкова, результат матча 4 июля, счёт 1:2, 3 круг Уимблдон

Линда Носкова одержала волевую победу над Сораной Кырстей в третьем круге Уимблдона
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12-я ракетка мира Линда Носкова (Чехия) вышла в 1/8 финала Уимблдона, одержав волевую победу над 18-й ракеткой мира Сораной Кырстей (Бельгия) в третьем круге. Матч закончился со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (11:9).

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 17:30 МСК
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 9
2 		6 7 11
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Носкова сделала четыре эйса и шесть двойных ошибок, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из девяти. Кырстя 12 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

В четвёртом круге Линда Носкова сыграет с победительницей матча между Амандой Анисимовой (США) и Мэдисон Киз (США).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня по 12 июля. Чемпионка 2025 года — третья ракетка мира Ира Швёнтек (Польша).

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