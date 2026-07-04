Линда Носкова одержала волевую победу над Сораной Кырстей в третьем круге Уимблдона

12-я ракетка мира Линда Носкова (Чехия) вышла в 1/8 финала Уимблдона, одержав волевую победу над 18-й ракеткой мира Сораной Кырстей (Бельгия) в третьем круге. Матч закончился со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (11:9).

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Носкова сделала четыре эйса и шесть двойных ошибок, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из девяти. Кырстя 12 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

В четвёртом круге Линда Носкова сыграет с победительницей матча между Амандой Анисимовой (США) и Мэдисон Киз (США).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня по 12 июля. Чемпионка 2025 года — третья ракетка мира Ира Швёнтек (Польша).