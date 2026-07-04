Карен Хачанов в пяти сетах проиграл Коболли и не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона

22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, уступив итальянцу Флавио Коболли (10-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте 4 часа. За время матча Карен Хачанов выполнил 12 подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать 3 из 15 брейк-пойнтов. Флавио Коболли сделал в игре 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов.

В четвёртом круге Уимблдона Флавио Коболли сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Уимблдонский турнир проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.