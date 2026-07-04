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Карен Хачанов — Флавио Коболли, результат матча 4 июля, счет 2:3, 3-й круг Уимблдон-2026

Карен Хачанов в пяти сетах проиграл Коболли и не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона
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22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, уступив итальянцу Флавио Коболли (10-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 7 7 2 2
0 		7 7 6 5 6 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Теннисисты провели на корте 4 часа. За время матча Карен Хачанов выполнил 12 подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать 3 из 15 брейк-пойнтов. Флавио Коболли сделал в игре 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов.

В четвёртом круге Уимблдона Флавио Коболли сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Уимблдонский турнир проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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