Карен Хачанов в пяти сетах проиграл Коболли и не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона
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22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, уступив итальянцу Флавио Коболли (10-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|7 7
|2
|2
|
|7 7
|6 5
|6
|6
10
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Теннисисты провели на корте 4 часа. За время матча Карен Хачанов выполнил 12 подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать 3 из 15 брейк-пойнтов. Флавио Коболли сделал в игре 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов.
В четвёртом круге Уимблдона Флавио Коболли сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором.
Уимблдонский турнир проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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