Зверев в трёх партиях обыграл 92-ю ракетку мира и вышел в четвёртый круг Уимблдона

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала Уимблдона-2026, обыграв в матче третьего круга американца Маркоса Гирона (92-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. За время матча Зверев выполнил 17 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 16 брейк-пойнтов. Маркос Гирон сделал в игре один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В четвёртом круге Уимблдона-2026 Александр Зверев сыграет с победителем встречи между чешским теннисистом Иржи Легечкой и испанцем Хауме Мунаром.