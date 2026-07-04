Зверев в трёх партиях обыграл 92-ю ракетку мира и вышел в четвёртый круг Уимблдона
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала Уимблдона-2026, обыграв в матче третьего круга американца Маркоса Гирона (92-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 17:15 МСК
92
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|4
|
|7 7
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. За время матча Зверев выполнил 17 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 16 брейк-пойнтов. Маркос Гирон сделал в игре один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
В четвёртом круге Уимблдона-2026 Александр Зверев сыграет с победителем встречи между чешским теннисистом Иржи Легечкой и испанцем Хауме Мунаром.
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