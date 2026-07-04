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Янник Синнер поделился ожиданиями от гонки Формулы-1 Гран-при Великобритании

Янник Синнер поделился ожиданиями от гонки Формулы-1 Гран-при Великобритании
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от гоночной команды «Феррари» на Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось

«Да, это потрясающе. Льюис [Хэмилтон] и Шарль [Леклер] тоже пытаются улучшить машину. Давайте посмотрим, они [«Феррари»] одержали отличную победу пару гонок назад (имеется в виду победа Льюиса Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталуньи. — Прим. «Чемпионата»), а Сильверстоун — одна из лучших гонок в их календаре, так что мы надеемся на хорошую гонку», – сказал Синнер в видео bbcsport в социальной сети.

Гонка девятого этапа сезона-2026 Формулы-1 на автодроме «Сильверстоун» состоится завтра, 5 июля.

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