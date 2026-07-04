«Совершенно выжат». Коболли прокомментировал победу над Хачановым на Уимблдоне

10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.

«Хочу отдельно сказать несколько слов о публике. Атмосфера была такой, словно это матч Кубка Дэвиса. А когда зовёт Кубок Дэвиса, я всегда откликаюсь (улыбается).

Для меня мечта стала реальностью — я во второй раз в карьере вышел в четвёртый круг турнира. Сегодня я оставил на корте всё, что у меня было. Сейчас я совершенно выжат. Но теперь, конечно, пора восстанавливаться.

Мы с командой хорошо поужинаем. Я плачу, обещаю (смеётся)! И сейчас самое время отпраздновать эту потрясающую победу», – сказал Коболли в интервью на корте после матча.