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«Совершенно выжат». Коболли прокомментировал победу над Хачановым на Уимблдоне

«Совершенно выжат». Коболли прокомментировал победу над Хачановым на Уимблдоне
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в третьем круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 7 7 2 2
0 		7 7 6 5 6 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Хочу отдельно сказать несколько слов о публике. Атмосфера была такой, словно это матч Кубка Дэвиса. А когда зовёт Кубок Дэвиса, я всегда откликаюсь (улыбается).

Для меня мечта стала реальностью — я во второй раз в карьере вышел в четвёртый круг турнира. Сегодня я оставил на корте всё, что у меня было. Сейчас я совершенно выжат. Но теперь, конечно, пора восстанавливаться.

Мы с командой хорошо поужинаем. Я плачу, обещаю (смеётся)! И сейчас самое время отпраздновать эту потрясающую победу», – сказал Коболли в интервью на корте после матча.

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