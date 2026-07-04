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Аманда Анисимова — Мэдисон Киз, результат матча 4 июля, счёт 1:2, 3 круг Уимблдон

Мэдисон Киз в трёх сетах переиграла Аманду Анисимову в третьем круге Уимблдона
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22-я ракетка мира Мэдисон Киз (США) вышла в четвёртый круг Уимблдона, обыграв соотечественницу шестую ракетку мира Аманду Анисимову со счётом 3:6, 6:2, 6:3.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 18:20 МСК
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
3 		6 6
         
Мэдисон Киз
22
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Киз четыре раза подала навылет и допустила две двойные ошибки. Также Мэдисон сумела реализовать три брейк-пойнта из пяти. Анисимова сделала два эйса, семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух.

В 1/8 финала Уимблдона Мэдисон Киз встретится с Линдой Носковой (Чехия), которая в своём матче третьего круга обыграла Сорану Кырстю (Румыния) со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (11:9).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.

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