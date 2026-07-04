Иржи Легечка вышел в четвёртый круг Уимблдона, где сыграет с Александром Зверевым

14-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026, обыграв испанца Хауме Мунара (44-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. За время матча Иржи Легечка выполнил 16 подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Хауме Мунар сделал в игре семь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В четвёртом круге Уимблдона-2026 Иржи Легечка сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым, занимающим третью строчку рейтинга АТР.