Иржи Легечка вышел в четвёртый круг Уимблдона, где сыграет с Александром Зверевым
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14-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026, обыграв испанца Хауме Мунара (44-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 6:4.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
14
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|
|4
|6
|4
44
Хауме Мунар
Х. Мунар
Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. За время матча Иржи Легечка выполнил 16 подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Хауме Мунар сделал в игре семь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.
В четвёртом круге Уимблдона-2026 Иржи Легечка сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым, занимающим третью строчку рейтинга АТР.
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