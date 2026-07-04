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Иржи Легечка — Хауме Мунар, результат матча 4 июля, счет 3:1, 3-й круг Уимблдон-2026

Иржи Легечка вышел в четвёртый круг Уимблдона, где сыграет с Александром Зверевым
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14-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026, обыграв испанца Хауме Мунара (44-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 6:4.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Иржи Легечка
14
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 6
4 		4 6 4
             
Хауме Мунар
44
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. За время матча Иржи Легечка выполнил 16 подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Хауме Мунар сделал в игре семь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В четвёртом круге Уимблдона-2026 Иржи Легечка сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым, занимающим третью строчку рейтинга АТР.

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