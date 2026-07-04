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11 чемпионов ТБШ не сумели пробиться в четвёртый круг Уимблдона

11 чемпионов ТБШ не сумели пробиться в четвёртый круг Уимблдона
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11 чемпионов турниров «Большого шлема» не сумели дойти до четвёртого круга Уимблдона 2026 года.

В двух одиночных сетках Уимблдона оказалось 19 чемпионов ТБШ (6 мужчин и 13 женщин). Во второй круг не сумели пробиться сразу пятеро из них (два мужчины и три женщины ), в третий круг – ещё два (2 женщины), а в четвёртый ещё четыре (один мужчина и три женщины).

Продолжают выступление на Уимблдоне:

Новак Джокович (24 титула ТБШ).
Янник Синнер (4).
Александр Зверев (1).

Наоми Осака (4).
Арина Соболенко (4).
Барбора Крейчикова (2).
Кори Гауфф (2).
Мэдисон Киз (1).

Закончили выступление на турнире:

Ига Швёнтек (6).
Елена Рыбакина (2).
Даниил Медведев (1).
Елена Остапенко (1).
Мирра Андреева (1).
Софья Кенин (1).
Серена Уильямс (23).
Стен Вавринка (3).
Марин Чилич (1).
Бьянка Андрееску (1).
Эмма Радукану (1) (снялась до начала турнира).

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