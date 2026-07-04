Зверев вышел на второе место по количеству побед на ТБШ с 2015 года, обойдя Надаля

Победитель «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 128-ю победу на турнирах «Большого шлема», выйдя на второе место по этому статистическому показателю с момента дебюта на соревнованиях в 2015 году, сообщает Opta Ace. В матче третьего круга Уимблдона-2026 Зверев обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.
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Благодаря победе над Гироном Зверев обошёл по количеству выигранных матчей на турнирах «Большого шлема» 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля, в активе которого с 2015 года и до завершения карьеры было 127 побед. Лидером по данному статистическому показателю является сербский теннисист Новак Джокович.
За право выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира – 2026 Александр Зверев поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.
- 4 июля 2026
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